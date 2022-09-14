Игрок «Айнтрахта» подвёл итоги матча с «Марселем»

Форвард франкфуртского «Айнтрахта» Даита Камада пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над «Марселем» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 1:0.

«Для нас было важно выиграть. Это был очень сложный поединок. «Айнтрахт» сыграл как единое целое, мы продемонстрировали свой стиль. Очень рад, что увезли три балла.

В следующем туре мы встретимся с «Тоттенхэмом». Нужно побеждать этого соперника на своем поле», - передает слова японца пресс-служба УЕФА.

Матч «Айнтрахт» - «Тоттенхэм» состоится во Франкфурте 4 октября.