«Порту» впервые в своей истории потерпел четыре поражения кряду в Лиге чемпионов

Португальский «Порту» крайне неудачно начал сезон в Лиге чемпионов - команда проиграла в первом туре мадридскому «Атлетико», а во втором туре неожиданно была уничтожена бельгийским «Брюгге», проиграв тому со счетом 0:4.

Это поражение стало уже четвертым подряд для португальского клуба, побеждавшего в турнире в 1987 и 2004 годах, с учетом игр прошлого сезона - неудачная серия началась именно тогда.

Тогда «Порту» проиграл «Ливерпулю» 24 ноября 2021 года, а затем, в заключительном туре прошлогоднего турнира, уступил еще и «Атлетико». Ранее «Порту» никогда еще не проигрывал четыре матча кряду в самом престижном клубном европейском турнире.