Игрок «Брюгге» установил рекорд Лиги чемпионов

Португальский «Порту» крайне неудачно начал сезон в Лиге чемпионов - команда проиграла в первом туре мадридскому «Атлетико», а во втором туре неожиданно была уничтожена бельгийским «Брюгге», проиграв тому со счетом 0:4.

Последний гол в этом матче забил Антонио Нуса - юный футболист, вышедший на замену на последние 15 минут, стал самым молодым автором гола, забившим в своем дебютном матче в самом престижном европейском клубном турнире. Ему всего лишь 17 лет и 189 дней.

Теперь «Брюгге» предстоят два матча с мадридским «Атлетико» - командой, которая считалась фаворитом до начала игры. Эти матчи состоятся 4-го, и, соответственно, 12 октября.