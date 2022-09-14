В следующем туре Лиги чемпионов «Бавария» должна побить рекорд «Реала»

«Барселона» очень старалась переломить негативную тенденцию в матчах против «Баварии», однако в итоге все завершилось поражением со счетом 0:2. В результате «Бавария» продлила свою серию из 30 матчей в рамках группового турнира Лиги чемпионов, в последний раз «Бавария» проиграла в группе в сентябре 2017 года. А эти тридцать матчей - повторение рекорда мадридского «Реала», который был установлен с 2012 по как раз 2017 год.

И есть все основания считать, что «Бавария» побьет его в следующем туре, когда ей предстоит сыграть с чешской «Викторией», которая после двух туров не набрала ни одного очка.