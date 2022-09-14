Педри: «Результат не отражает ход матча»

«Барселона» очень старалась переломить негативную тенденцию в матчах против «Баварии», однако в итоге все завершилось поражением со счетом 0:2. Тем не менее, в стане «Барселоны» считают, что команда заслуживала другой результат. Такое мнение выразил наставник клуба Хави Эрнандес, его поддержал полузащитник Педри:

- Этот результат не отражает положение вещей. Мы заслуживали гола к перерыву. Были шансы. Но когда вы не реализуете свои шансы против такого клуба, как «Бавария», то в итоге расплачиваетесь за это. Мы ошиблись при угловом, они вышли вперед. Но сейчас лучше думать о том, как хорошо мы провели первый тайм, - цитирует Педри официальный сайт УЕФА.