Нойер: «Повезло, что Левандовски не забил»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал встречу с Робертом Левандовски, ныне выступающим за «Барселону».

«Бавария» одержала победу со счётом 2:0, не позволив польскому форварду отпраздновать гол на «Альянц Арене».

«Думаю, это была очень эмоциональная игра для Роберта, потому что он провёл в Мюнхене очень успешный этап карьеры, – рассказывает Нойер после матча. – Мы знаем его не только как товарища, но и как оппонента. В решающие эпизоды удача была не на его стороне. Нам повезло, что сегодня он не забил. «Бавария» показала достойную игру в обороне», – заявил 36-летний капитан мюнхенцев.