Нагельсманн: «Левандовски был опасен»

Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игре Роберта Левандовски в матче с «Баварией».

Именно поляк, летом переехавший из Мюнхена в Каталонию, стал самым бьющим игроком встречи – семь ударов по воротам Мануэля Нойера, что, впрочем, не нашло отражения на табло («Барселона» уступила со счётом 0:2).

«Сегодня Левандовски не смог забить, и это хорошо для «Баварии». Однако было видно, насколько он опасен. Я поприветствовал его, но я больше не его тренер. Обсуждать игру Роберта должен Хави, а не я», – заявил после матча наставник «Баварии».

До возвращения на «Альянц Арену» Левандовски удалось забить в пяти матчах подряд, а в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень 34-летний форвард оформил хет-трик.