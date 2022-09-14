Нагельсманн: «Бавария» победила, потому что сыграла эффективнее»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал исход встречи с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Владея игровым преимуществом, каталонцы так и не сумели нанести точный удар. «Бавария» распорядилась своими шансами хладнокровнее, забив два безответных мяча в начале второго тайма.

«Будем честны: мы не смогли показать свою игру в первом тайме, – отмечает Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции. – После перерыва мы прибавили, стали действовать быстрее. Сегодня «Барселона» создала больше голевых моментов, но мы реализовали свои возможности и были эффективнее, потому и добились победы», – заявил немецкий специалист.