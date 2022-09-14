Хави – об игре Левандовски против «Баварии»: «Все совершают ошибки»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал выступление Роберта Левандовски в матче с «Баварией».

Форвард «Барселоны» семь раз мог огорчить свою бывшую команду, но все семь ударов поляка не достигли цели. «Бавария» отправила в сетку два безответных мяча на 50-й и 54-й минутах.

«Игра Левандовски? Команда допускала ошибки, все мы ошибаемся. Иногда такое происходит. Ты можешь вести со счётом 3:0 к 20-й минуте, а можешь не забить ни одного гола за весь матч, проведя у чужих ворот три четверти игры», – сказал наставник каталонского гранда на послематчевой пресс-конференции.

«Барселона» нанесла 18 ударов по воротам в сегодняшнем поединке, «Бавария» – 13.