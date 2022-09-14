Хави: «Барселона» заслужила победу над «Баварией»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Каталонцы не воспользовались множеством голевых шансов, за что были наказаны мюнхенцами в начале второго тайма. Итог встречи – 2:0 в пользу хозяев «Альянц Арены».

«Мы сделали достаточно не только для ничейного исхода, но и для победы, – заявил Хави на послематчевой пресс-конференции. – «Барселона» упустила шесть или семь явных голевых моментов. Мы должны учиться на собственных ошибках и продолжать усердную работу.

Результат не отражает содержания матча, но это Лига чемпионов – здесь тебя наказывают, если ты не пользуешься своими возможностями», – отметил наставник «сине-гранатовых».