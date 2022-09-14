«Бавария» одержала седьмую победу в последних восьми матчах с «Барселоной»

«Бавария» в очередной раз одолела «Барселону» в поединке Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 2:0. На 50-й минуте мюнхенцев вывел вперёд Люка Эрнандес, а на 54-й окончательный счёт на табло установил Лерой Сане. Сегодняшняя победа стала для «Баварии» пятой подряд в поединках против «Барселоны», а также седьмой в последних восьми очных противостояниях с 2013 года. Примечательно, что в пяти из семи случаев немецкий гранд обыгрывал каталонцев с крупным счётом.

Единственный триумф «сине-гранатовых» в поединке с «Баварией» за последние девять лет был зафиксирован в 2015 году в рамках полуфинала Лиги чемпионов – 3:0.