«Бавария» не проигрывает в групповом раунде Лиги чемпионов уже 30 матчей кряду

Мюнхенская «Бавария» шикарно начала свой путь в очередном розыгрыше Лиги чемпионов - две победы с одинаковым счетом 2:0 обеспечили команде лидерство в группе. После миланского «Интера» сегодня была повержена и каталонская «Барселона».

Для мюнхенской команды этот матч был уже 30-м подряд в рамках группового раунда самого престижного клубного турнира Европы, в котором она не проигрывает. В последний раз это произошло в сентябре 2017 года - тогда «Бавария» пропустила три безответных мяча от парижского «ПСЖ».

Теперь мюнхенскому гранду предстоят два матча против чешской «Виктории».