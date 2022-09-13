«Бавария» набрала три очка в матче Лиги чемпионов против «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» в групповом этапе смогла показать свою лучшую игру в домашней встрече против «Барселоны». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу немецкого гранда, забившего оба гола после перерыва.

«Бавария» в нынешнем сезоне начала в Бундеслиге не так уверенно, как обычно это делает. В 6-ти встречах мюнхенскому коллективу удалось выиграть всего в трех поединка, также добившись трех ничейных исходов. Вот и в предыдущем поединке баварцы не смогли победить. На своем поле команда не смогла переиграть «Штуттгарт» - 2:2. Коллектив «сине-гранатовых» привычное неплохо атакует, имея в 6-ти матчах чемпионата 19 забитых мячей. В последнее время против каталонцев «Бавария» играет очень уверенно, имея четыре победы кряду.

«Барселона» с приходом Роберта Левандовски существенно преобразилась. Теперь поляк получает шикарную возможность сыграть против своей бывшей команды. В минувшем туре Примеры каталонцы снова смогли порадовать результатом. На выезде был разгромлен «Кадис» со счетом 4:0. До этого коллектив Хави смог добыть победу в ЛЧ. Каталонцы смогли разнести в щепки оборону чешской «Виктории» - 5:1. В этой встрече гости не будут отсиживаться в обороне и пойдут вперед с первых минут поединка.

Встреча в Германии стартовала весьма спокойно. Соперники присматривались друг к другу и не собирались лезть на рожон. Впрочем, первой обет молчания нарушила «Барселона». Причем Левандовски стал главным инициатором атаки гостей. Покатил он сферу в штрафную соперника на Педри, который с близкого расстояния не сумел расстрелять Нойера, угодив точно в голкипера.

Интересно, что «Барселона» и дальше продолжала прессинговать своего соперника. У Забитцера на исходе 18-й минуты встречи случилось помутнение, и он потерял сферу недалеко от своей штрафной. Этим воспользовался Дембеле, который убежал левее к центру и сыграл вразрез на Гави. Тот с левого края прострелил мяч в центр, и оттуда Левандовски не сумел переправить сферу в сетку. Спустя минуту Забитцер снова стал антигероем эпизода, въехав в ногу Бускетсу, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета.

Спустя пару минут Левандовски снова проиграл дуэль Нойеру, не сумев его переиграть на правой штанге, посылая мяч под перекладину. Вратарь «Баварии» уверенно сыграл на «ленточке», нейтрализовав угрозу со стороны противника. На 21-й минуте встречи Мазрауи вышел на поле вместо Павара, который получил повреждение и был вынужден покинуть пределы футбольного поля. До конца первого тайма оппоненты так ничего на поле и не придумали, и при нулевой ничьей соперники ушли на перерыв.

Второй тайм стартовал с того, что в составе «Баварии» на поле вышел Горецка вместо Забитцера. Спустя всего пару минут после возобновления поединка карточку желтого цвета получил Бускетс, который сзади въехал по ноге сопернику. А на 50-й минуте встречи «Бавария» все же добилась своего. Причем мюнхенцам удалось отличиться после первого же поданного углового у ворот соперника. Навес с левого края пошел от Киммиха на Эрнандеса, который выиграл верх и головой вонзил сферу в чужой створ – 1:0.

Спустя менее пяти минут «Бавария» забила и второй гол. Мусиала вырезал передачу на ход Сане, который ворвался в штрафную соперника и покатил мяч в левый от себя угол. Сфера влетела в сетку, а кипер «сине-гранатовых» и защитник ничего поделать с атакой оппонента не смог – 2:0. На 63-й минуте встречи «Барселона» могла забить один мяч. В ходе наступления Педри сумел убрать одного соперника за другим, после чего с 14-ти метров пробивал по рамке соперника, но попал через рикошет в левую стойку, от которой мяч влетел в сетку.

За оставшееся время матча наставники выпустили немало свеженьких игроков, но тем не удалось проявить себя в полной мере. Зато Киммих, помимо голевой передачи, записал на свой счет еще и карточку желтого цвета, повалив Кунде на газон. Судья добавил три минуты, но забить даже гол престижа каталонцам банально не хватило времени.