Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Бавария» набрала три очка в матче Лиги чемпионов против «Барселоны»

 
13 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать (11)
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Мюнхенская «Бавария» в групповом этапе смогла показать свою лучшую игру в домашней встрече против «Барселоны». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу немецкого гранда, забившего оба гола после перерыва.

«Бавария» в нынешнем сезоне начала в Бундеслиге не так уверенно, как обычно это делает. В 6-ти встречах мюнхенскому коллективу удалось выиграть всего в трех поединка, также добившись трех ничейных исходов. Вот и в предыдущем поединке баварцы не смогли победить. На своем поле команда не смогла переиграть «Штуттгарт» - 2:2. Коллектив «сине-гранатовых» привычное неплохо атакует, имея в 6-ти матчах чемпионата 19 забитых мячей. В последнее время против каталонцев «Бавария» играет очень уверенно, имея четыре победы кряду.

«Барселона» с приходом Роберта Левандовски существенно преобразилась. Теперь поляк получает шикарную возможность сыграть против своей бывшей команды. В минувшем туре Примеры каталонцы снова смогли порадовать результатом. На выезде был разгромлен «Кадис» со счетом 4:0. До этого коллектив Хави смог добыть победу в ЛЧ. Каталонцы смогли разнести в щепки оборону чешской «Виктории» - 5:1. В этой встрече гости не будут отсиживаться в обороне и пойдут вперед с первых минут поединка.

Встреча в Германии стартовала весьма спокойно. Соперники присматривались друг к другу и не собирались лезть на рожон. Впрочем, первой обет молчания нарушила «Барселона». Причем Левандовски стал главным инициатором атаки гостей. Покатил он сферу в штрафную соперника на Педри, который с близкого расстояния не сумел расстрелять Нойера, угодив точно в голкипера.

Интересно, что «Барселона» и дальше продолжала прессинговать своего соперника. У Забитцера на исходе 18-й минуты встречи случилось помутнение, и он потерял сферу недалеко от своей штрафной. Этим воспользовался Дембеле, который убежал левее к центру и сыграл вразрез на Гави. Тот с левого края прострелил мяч в центр, и оттуда Левандовски не сумел переправить сферу в сетку. Спустя минуту Забитцер снова стал антигероем эпизода, въехав в ногу Бускетсу, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета.

Спустя пару минут Левандовски снова проиграл дуэль Нойеру, не сумев его переиграть на правой штанге, посылая мяч под перекладину. Вратарь «Баварии» уверенно сыграл на «ленточке», нейтрализовав угрозу со стороны противника. На 21-й минуте встречи Мазрауи вышел на поле вместо Павара, который получил повреждение и был вынужден покинуть пределы футбольного поля. До конца первого тайма оппоненты так ничего на поле и не придумали, и при нулевой ничьей соперники ушли на перерыв.

Второй тайм стартовал с того, что в составе «Баварии» на поле вышел Горецка вместо Забитцера. Спустя всего пару минут после возобновления поединка карточку желтого цвета получил Бускетс, который сзади въехал по ноге сопернику. А на 50-й минуте встречи «Бавария» все же добилась своего. Причем мюнхенцам удалось отличиться после первого же поданного углового у ворот соперника. Навес с левого края пошел от Киммиха на Эрнандеса, который выиграл верх и головой вонзил сферу в чужой створ – 1:0.

Спустя менее пяти минут «Бавария» забила и второй гол. Мусиала вырезал передачу на ход Сане, который ворвался в штрафную соперника и покатил мяч в левый от себя угол. Сфера влетела в сетку, а кипер «сине-гранатовых» и защитник ничего поделать с атакой оппонента не смог – 2:0. На 63-й минуте встречи «Барселона» могла забить один мяч. В ходе наступления Педри сумел убрать одного соперника за другим, после чего с 14-ти метров пробивал по рамке соперника, но попал через рикошет в левую стойку, от которой мяч влетел в сетку.

За оставшееся время матча наставники выпустили немало свеженьких игроков, но тем не удалось проявить себя в полной мере. Зато Киммих, помимо голевой передачи, записал на свой счет еще и карточку желтого цвета, повалив Кунде на газон. Судья добавил три минуты, но забить даже гол престижа каталонцам банально не хватило времени.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (11)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Barca mes que un club
14 Сентября 2022 в 00:29
При всем уважении и симпатии к Баварии, счёт не по игре. Барселона сегодня достойно смотрелась, уж не сравнить с прошлогодними разгромами, вполне могли подопечные Хави вничью сыграть. Но не повезло каталонцам, а вот Бавария выжала по максимуму, надо отдать должное немцам 🇩🇪👍В любом случае, игра у Барсы вполне симпатичная, есть неплохие перспективы, из группы должны выходить каталонцы.
Шарипов Тахир
14 Сентября 2022 в 00:08
Очень обидное поражение. Моментов у Барселоны было такое количество, что реализуй она хотя бы половину их, то как минимум должна была быть ничья. Левандовский- в первом тайме, Педри один раз в первом, один раз во втором - всех упущенных моментов и не перечислить. В очередной раз сплоховали защитники - считаю, что оба пропущенных гола из разряда не обязательных. В целом же, не смотря на поражение, у меня нет впечатления, что все абсолютно плохо. Сегодня футбольный Бог не повернулся к нам лицом, а если и повернулся, то совсем не улыбался. Жаль! Но все равно видно, что это не те безнадежные 2:8 от той же Баварии, и что команда будет расти. И, думаю, что в ответной игре Бавария будет обыграна! Верю в то, что команда будет расти и играть от матча к матчу все лучше и лучше!
Bartimeus
14 Сентября 2022 в 00:07
Бавария словно душу дьяволу продала на исходы матчей с Барсой. Даже на то чтобы просто забить, Барсе наверн нужно создать с десяток голевых, потрясающее невезение. В то время как Баварии нужно провести всего 2-3 атаки.
По сравнению с прошлогодними матчами, на Барсу приятно было посмотреть, считаю проверку на прочность прошли (разгрома то нет. шутка). Там абсолютное безволие было, здесь вполне могли забивать, но Лева еще психологически играл за Баварию. Да и в целом по игре заслуживали большего, ничья была бы закономерна. Фланги у Баварии фантастичны, один классный дриблер, другой настоящая скала. У Барсы выделить Педри с Гави можно. В принципе ничего тотального, нужно двигаться дальше.
Шарипов Тахир
14 Сентября 2022 в 00:10
Ты, наверное, хотел написать ФАТАЛЬНОГО, вместо тотального?
Bartimeus
14 Сентября 2022 в 00:17
Именно так. Поражение обидное, но разочарования нет абсолютно - то же мнение.
ARTUR
14 Сентября 2022 в 00:06
Хави проиграл ,не Барса , нельзя ставить игрока против той команды где его знают как облупленного . Но за это им отдельное спасибо ,прошла вкусная ставка что поляк не забьет . Если бы в первом тайме вместо поляка был другой нап думаю счет был бы другой . Мне очень не нравиться что Хави задвинул Ансу на второй план . Сане красавчик . Нагельсман шарит ,проиграв тактически первый тайм , во втором просто раздавили . Хави..увы..,матч очень показательный во всех отношениях .
pol-black
14 Сентября 2022 в 00:18
ну, не раздавили, но смогли поднажать когда нужно и сделали результат за 4 минуты.
pol-black
14 Сентября 2022 в 00:06
Барса играла не хуже, а где то даже и лучше Баварии, но немецкая машина лучше была как раз в реализации. моменты Барсы были очень хорошими, но где то не повезло, где то мастерства не хватило. Лёва не смог забить, и я так и думал, что не забьёт бывшим своим.
что ж, результат не очень хороший, но игра была неплохая. есть надежда, что Барса сможет пройти группу.
Element-22
14 Сентября 2022 в 00:02
Фраза Линекера про 22-ух игроков и побеждающих немцах подходит этому матчу ближе всего) вроде зрело, убедительно играла Барса, явно лучше, чем в крайние несколько лет, но чё ж ты поделаешь с этой Баварией? Две отточенные комбинации, и результат сделан. Конечно, и реализация подвела. Одно могу сказать после сегодняшнего просмотра матчей в этой группе: Интеру вряд ли что-то светит.
Alex1972
14 Сентября 2022 в 00:01
Сырая Барса очканула... На поле раньше был Хави, а тренер теперь Чави... ЛЕ стала ближе... Хе-хе..
Шарипов Тахир
14 Сентября 2022 в 00:13
Да, ладно?! До ЛЕ еще очень не близко! Что-то ты совсем Барсу запинал!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спортинг Л 2:0 Тоттенхэм 3.50 3.50 2.20
окончен Виктория Пльзень 0:2 Интер Милан 6.80 4.40 1.50
окончен Бавария 2:0 Барселона 1.90 4.15 3.90
окончен Ливерпуль 2:1 Аякс 1.53 4.70 4.60
окончен Порту 0:4 Брюгге 1.50 4.20 6.90
окончен Байер Л 2:0 Атлетико М 2.65 3.40 2.65
окончен Марсель 0:1 Айнтрахт Фр 1.90 3.70 4.00
14.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Селтик 3.15 3.50 2.28
14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
00:28 · Лига чемпионов
Хави: «Барселона» заслужила победу над «Баварией»
00:17 · Лига чемпионов
«Аякс» обновил собственный антирекорд в Лиге чемпионов
00:07 · Лига чемпионов
«Бавария» одержала седьмую победу в последних восьми матчах с «Барселоной»
00:01 · Лига чемпионов
«Бавария» не проигрывает в групповом раунде Лиги чемпионов уже 30 матчей кряду
13 Сентября
23:58 · Лига чемпионов
«Бавария» набрала три очка в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» 11
23:55 · Лига чемпионов
«Айнтрахт» одержал первую победу, одолев «Марсель»
23:54 · Лига чемпионов
Наставник «Боруссии» Дортмунд: «Надеюсь, Холанн нам не забьёт»
23:54 · Лига чемпионов
«Брюгге» поиздевался над обороной «Порту» в гостевом матче
23:54 · Лига чемпионов
«Байер» дожал «Атлетико» в самой концовке
23:50 · Лига чемпионов
Нападающий «Спортинга»: «Несмотря на победу, есть что улучшать»
23:44 · Лига чемпионов
Брозович: «Матчи против «Барселоны» будут решающими для «Интера»
23:41 · Лига чемпионов
Конте: «Игра оказалась сложной, жаль, что уступили»
23:33 · Лига чемпионов
Сане – третий по результативным действиям в Лиге чемпионов с прошлого сезона
23:31 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Хорошо, что не было недооценки соперника»
23:21 · Лига чемпионов
Сане настиг Роналдиньо по количеству голов в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем