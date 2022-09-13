«Айнтрахт» одержал первую победу, одолев «Марсель»

Неудачники первого тура Лиги чемпионов, «Марсель» и «Айнтрахт», сошлись в очном поединке. Немцы отдали мяч сопернику, и эта стратегия сработала, так как команда из Франкфурта создала не меньше моментов, чем марсельцы, а забила - больше. Не очень веселый первый тайм завершился голевым ударом Йеспера Линдстрёма с подбора мяча в центре штрафной. Он же мог удваивать счет после перерыва - перекладина. Вторая часть встречи получилась остросюжетной, но «Марсель» не спасся. Гости отличились снова, Даити Камада реализовал выход один на один с голкипером, но ВАР нашел там офсайд.

«Айнтрахт» в итоге победил (1:0).

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