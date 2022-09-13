«Айнтрахт» одержал первую победу, одолев «Марсель»

Неудачники первого тура Лиги чемпионов, «Марсель» и «Айнтрахт», сошлись в очном поединке. Немцы отдали мяч сопернику, и эта стратегия сработала, так как команда из Франкфурта создала не меньше моментов, чем марсельцы, а забила - больше. Не очень веселый первый тайм завершился голевым ударом Йеспера Линдстрёма с подбора мяча в центре штрафной. Он же мог удваивать счет после перерыва - перекладина. Вторая часть встречи получилась остросюжетной, но «Марсель» не спасся. Гости отличились снова, Даити Камада реализовал выход один на один с голкипером, но ВАР нашел там офсайд.
«Айнтрахт» в итоге победил (1:0).
Протокол игры
|43'Линдстрём Йеспер (0:1)
Пау Лопес•Балерди Леонардо•Байи Эрик65' (Гендузи Маттео (65') •Колашинац Сеад82' (Каборе Исса (82') •Клосс Жонатан•Тавареш Нуну•Ронжье Валентин•Верету Жордан•Пайе Димитри60' (Юндер Дженгиз (60') • 82'Жерсон Сантос59' (Суарес Луис III (59') •Санчес Алексис59' (Арит Амин (59')
Запасные: Нгапандуэтнбу Симон•Гуйе Пап•Рубен Бланко
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото• 37'Н'Дика Эван•Якич Кристиян79' (Борре Рафаэль (79') •Кнауфф Ансгар•Соу Джибриль•Камада Даити88' (Эбимбе Эрик (88') •Линдстрём Йеспер79' (Чендлер Тимоти (79') •Гётце Марио71' (Роде Себастьян (71') •Коло-Муани Рандаль88' (Аларио Лукас (88')
Запасные: Алиду Фариде•Граль Йенс•Рамай Диант•Смолчич Хрвое
13 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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