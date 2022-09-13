Наставник «Боруссии» Дортмунд: «Надеюсь, Холанн нам не забьёт»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал предстоящую встречу в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и Эрлингом Холанном.

Норвежский нападающий сменил «шмелей» на «горожан» этим летом, перебравшись за 60 млн евро без учёта бонусов.

«С приходом Холанна «Манчестер Сити» стал ещё более опасной и сильной командой, – рассказывает Терзич на пресс-конференции. – Мы надеемся использовать свои сильные стороны, чтобы доставить проблемы сопернику. Нам потребуется доля удачи, но мы сделаем всё, чтобы остановить Холанна. Надеюсь, в матче с нами он не сможет забить», – заявил рулевой дортмундцев.