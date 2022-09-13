«Брюгге» поиздевался над обороной «Порту» в гостевом матче

Лига чемпионов не устаёт удивлять. Группу В возглавляет «Брюгге», который сегодня на выезде разгромил «Порту» со счётом 4:0. Ферран Ютгла уже в дебюте переиграл голкипера с 11-метровой отметки. Он же сразу перерыва зацепился за мяч и отыграл на Камаля Сова, а тот уже удвоил счет на табло. Вскоре Ютгла ассистировал уже Андреасу Скову-Ольсену, которому осталось подставить ногу у дальней штанги - 3:0. Рафаэль Онедика в концовке зарядил в перекладину, едва не забив четвертый мяч. И все же он случился, когда Антонио Нуса вышел один на один с вратарем и забил - 4:0.

«Брюгге» набрал шесть очков, у португальцев - ноль.

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