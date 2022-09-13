«Брюгге» поиздевался над обороной «Порту» в гостевом матче

Лига чемпионов не устаёт удивлять. Группу В возглавляет «Брюгге», который сегодня на выезде разгромил «Порту» со счётом 4:0. Ферран Ютгла уже в дебюте переиграл голкипера с 11-метровой отметки. Он же сразу перерыва зацепился за мяч и отыграл на Камаля Сова, а тот уже удвоил счет на табло. Вскоре Ютгла ассистировал уже Андреасу Скову-Ольсену, которому осталось подставить ногу у дальней штанги - 3:0. Рафаэль Онедика в концовке зарядил в перекладину, едва не забив четвертый мяч. И все же он случился, когда Антонио Нуса вышел один на один с вратарем и забил - 4:0.
«Брюгге» набрал шесть очков, у португальцев - ноль.
Протокол игры
|15'Ютгла Ферран (0:1)
|47'Сова Камаль (0:2)
|52'Сков-Ольсен Андреас (0:3)
|89'Нуса Антонио (0:4)
Кошта Диогу•Мариу Жоау III 15'46' (Мартинес Антонио III (46') •Пепе Кеплер•Карму Давид• 77'Занузи Зайду76' (Венделл Боргес (76') •Отавио Эдмилсон61' (Боржеш Гонсалу (61') •Эустакиу Стефен•Урибе Матеус•Галено Вандерсон61' (Верон Габриэл (61') •Пепе VI•Эванилсон46' (Лодер Дэнни (46')
Миньоле Симон•Одои Денис• 27'Мехеле Брэндон•Abakar Sylla 54'65' (Боята Дедрик (65') •Bjorn Meijer75' (Соболь Эдуард (75') •Нильсен Каспер• 45'Рафаэль Онедика• 19'Ванакен Ханс•Сков-Ольсен Андреас71' (Яремчук Роман (71') •Ютгла Ферран75' (Нуса Антонио (75') •Сова Камаль
13 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
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