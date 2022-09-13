Нападающий «Спортинга»: «Несмотря на победу, есть что улучшать»

После ударного начала в Лиге чемпионов лондонский «Тоттенхэм» получил два мяча в Лиссабоне от португальского «Спортинга», причем забиты они были буквально на последней минуте матча. Первый из них записал на свой счет португальский нападающий Паулинью, который прокомментировал итоги матча.

- Несмотря на победу, нам все-таки есть что улучшать. Мы относимся с уважением ко всем соперникам в нашей группе. «Марсель», наш следующий соперник, очень хорошо выступает во Франции, потому нам надо подходить к матчу с тем же настроем, что и на «Тоттенхэм», - цитирует Паулинью официальный сайт УЕФА.