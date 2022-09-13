Конте: «Игра оказалась сложной, жаль, что уступили»

После ударного начала в Лиге чемпионов лондонский «Тоттенхэм» получил два мяча в Лиссабоне от португальского «Спортинга», причем забиты они были буквально на последней минуте матча. Итальянский наставник Антонио Конте расстроен поражением, но считает, что его футболисты сделали все возможное для успеха.

- Жаль, что проиграли, но играть было очень непросто, а футболисты сделали все для победы. Были ситуации, когда можно было действовать лучше, но сейчас важно и отдохнуть, а не думать о том, что было. Для вас важна и Премьер-лига, - цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.