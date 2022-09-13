Сане – третий по результативным действиям в Лиге чемпионов с прошлого сезона

Вингер «Баварии» Лерой Сане показывает поразительную результативность в матчах Лиги чемпионов.

Поразив ворота «Барселоны», 26-летний футболист принял непосредственное участие в 14-м голе «Баварии» с начала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов (восемь голов и шесть результативных передач), что является третьим показателем в турнире на данной дистанции после Роберта Левандовски (19 результативных действий) и Карима Бензема (17).

Во всех соревнованиях текущей кампании Лерой Сане записал себе в актив уже пять точных ударов и три голевые передачи, проведя десять матчей за коллектив из Мюнхена.