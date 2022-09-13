Симоне Индзаги: «Хорошо, что не было недооценки соперника»

Миланский «Интер» исправился после домашнего поражения от «Баварии», и во втором туре группового раунда Лиги чемпионов обыграл с тем же счетом 2:0 в гостях чешскую «Викторию». Главным фактором для достижения успеха наставник «Интера» Симоне Индзаги назвал должную оценку соперника, исключив его недооценку.

- Очень рады победе, было понимание того, что нельзя допускать недооценку соперника. Футболисты были сосредоточены всю игру и не дали шансов сопернику. Поздравил после матча всех, но особенно хорош был, конечно же, Джеко, - цитирует слова Симоне Индзаги официальный сайт УЕФА.