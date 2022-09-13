Сане настиг Роналдиньо по количеству голов в Лиге чемпионов

В матче второго раунда группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает дома «Барселону», и в первом тайме на поле была равная борьба, не принесшая голов. Но в начале второй половины игры «Баварии» удалось забить два гола, при этом забивший второй мяч клуба Лерой Сане догнал по количеству голов в Лиге чемпионов легендарного бразильского нападающего Роналдиньо, выступавшего за «Барселону» в первом десятилетии текущего столетия.

Следить за событиями матча между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.