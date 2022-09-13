«Аякс» установил свой личный рекорд для Лиги чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает дома амстердамский «Аякс», и счет в этом матче был открыт уже в первом тайме. Это сделал египетский нападающий Мохамед Салах.

Однако «Аякс» ответил должным образом уже в первом тайме - что любопытно, ответный гол также забил игрок с именем Мохамед, но фамилией Кудуз. Перед его голом «Аякс» сделал 26 передач подряд - как выяснилось, это рекорд для амстердамского клуба с момента начала сбора подробных статистических данных по Лиге чемпионов, то есть с с сезона 2003\2004.

Матч между английским «Ливерпулем» и нидерландским «Аяксом» начался в 22 часа по московскому времени и доступен в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.