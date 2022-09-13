«Барселона» установила рекорд последних лет в матчах против «Баварии»

«Барселона» уверенно провела первый тайм на «Альянц Арене», но так и не смогла забить.

До свистка на перерыв каталонцы нанесли десять ударов по воротам «Баварии» – за последние 14 лет подобное не удавалось ни одной команде, приезжавшей в Мюнхен в рамках Лиги чемпионов. В 2008 году данную отметку преодолела итальянская «Фиорентина», пробившая по воротам немецкого гранда 11 раз за первый тайм.

Победитель матча «Бавария» – «Барселона» возглавит группу C, в которой также выступают миланский «Интер» и чешская «Виктория» Пльзень.

В первом туре «Бавария» одолела миланцев в гостях (2:0), а «Барселона» уверенно переиграла коллектив из Чехии (5:1).