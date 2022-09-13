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«Барселона» установила рекорд последних лет в матчах против «Баварии»

 
13 Сентября 2022 • 23:10 Комментировать
Бавария
2:0
Барселона
окончен

«Барселона» уверенно провела первый тайм на «Альянц Арене», но так и не смогла забить.

До свистка на перерыв каталонцы нанесли десять ударов по воротам «Баварии» – за последние 14 лет подобное не удавалось ни одной команде, приезжавшей в Мюнхен в рамках Лиги чемпионов. В 2008 году данную отметку преодолела итальянская «Фиорентина», пробившая по воротам немецкого гранда 11 раз за первый тайм.

Победитель матча «Бавария» – «Барселона» возглавит группу C, в которой также выступают миланский «Интер» и чешская «Виктория» Пльзень.

В первом туре «Бавария» одолела миланцев в гостях (2:0), а «Барселона» уверенно переиграла коллектив из Чехии (5:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Фиорентина Лига Чемпионов
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окончен Спортинг Л 2:0 Тоттенхэм 3.50 3.50 2.20
окончен Виктория Пльзень 0:2 Интер Милан 6.80 4.40 1.50
окончен Бавария 2:0 Барселона 1.90 4.15 3.90
окончен Ливерпуль 2:1 Аякс 1.53 4.70 4.60
окончен Порту 0:4 Брюгге 1.50 4.20 6.90
окончен Байер Л 2:0 Атлетико М 2.65 3.40 2.65
окончен Марсель 0:1 Айнтрахт Фр 1.90 3.70 4.00
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14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
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