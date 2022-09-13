Левандовски нанёс больше ударов в первом тайме, чем все игроки «Баварии» вместе взятые

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтверждает статус центральной фигуры матча.

Поляк долгие годы радовал публику «Альянц Арены» своими голами, а сегодня пожаловал в Мюнхен уже в качестве соперника «Баварии». По данным Squawka, за первый тайм на счету Левандовски больше ударов (5), чем у всей «Баварии» (4). Несмотря на многочисленные шансы, 34-летний форвард пока не сумел огорчить свою бывшую команду до перерыва – на табло остались нули.

Роберт Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону» два месяца назад за 45 млн евро. Цвета мюнхенцев нападающий защищал на протяжении восьми лет.