Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Левандовски нанёс больше ударов в первом тайме, чем все игроки «Баварии» вместе взятые

 
13 Сентября 2022 • 23:00 Комментировать (8)
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтверждает статус центральной фигуры матча.

Поляк долгие годы радовал публику «Альянц Арены» своими голами, а сегодня пожаловал в Мюнхен уже в качестве соперника «Баварии». По данным Squawka, за первый тайм на счету Левандовски больше ударов (5), чем у всей «Баварии» (4). Несмотря на многочисленные шансы, 34-летний форвард пока не сумел огорчить свою бывшую команду до перерыва – на табло остались нули.

Роберт Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону» два месяца назад за 45 млн евро. Цвета мюнхенцев нападающий защищал на протяжении восьми лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (8)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
13 Сентября 2022 в 23:19
И толку ??это лишь подтверждает что он лошара
CELTIC FROST
13 Сентября 2022 в 23:23
если ты прав - то даже боюсь тогда представить. какие в чемпионате Испании команды - лошары) Ведь им-то он забивает. // да и в Бундеслиге это постоянно делал.
ARTUR
13 Сентября 2022 в 23:34
В испании кадисам ,в германии котбусам ,как только серьезный матч так их нет..неужели не понятно что если лупасить 90 минут по воротам ,нанести уеву тучу ударов и таки забить ,один ,но проиграть ..бабушка моя тоже бы залущила хоть один )) ну еще пример ,в баскетболе если игрок мажет три подряд броска то его меняют ,а если он попадает один из десять то это игрок запаса ,но дальнего резерва
CELTIC FROST
13 Сентября 2022 в 23:39
в ЛЧ он забивал. помню. тоже всяким котбусам из Барселоны и Реала. например) не преувеличивай. а то доводишь ситуацию до гротеска
ARTUR
13 Сентября 2022 в 23:46
Да Реалу отгрузил помню трешку играя за Дортмунд, но это не он ..это усилия всей команды ..которые его выводили на удар ,почему вы усиленно это не учитываете ,?? Вот все эти бей беги они забивают,но САМИ они забивают один ,два мяча . Это кссается всех криштиан холандов левандовских .. их участие в этих голах подставить часть своего тела . Афишу видел ?? Не Барселона приехала ,а Левандовски..тьфу..когда то так было с Реалом ,я видел афишу где на переднем плане стояло убожество скрестив ручки , а остальные на заднем плане ..свита..холопы ..сейчас Барса проиграет лишь потому что дурной Хави даже заменить его не решился
CELTIC FROST
13 Сентября 2022 в 23:50
дурной Хави не заменил убожество Левандовски. я правильно понял? а на кого. кто там такой сейчас нап? бей беги... не прав ты. все матчи не бывают удачными. но спорить надоело...
ARTUR
13 Сентября 2022 в 23:51
Дурной потому что ставит игрока против команды которая знает его как облупленного .
ARTUR
13 Сентября 2022 в 23:36
Я кстати соточку зарядил на то что лошара не забьет ,уж очень коф вкусный аж 2.45
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спортинг Л 2:0 Тоттенхэм 3.50 3.50 2.20
окончен Виктория Пльзень 0:2 Интер Милан 6.80 4.40 1.50
окончен Бавария 2:0 Барселона 1.90 4.15 3.90
окончен Ливерпуль 2:1 Аякс 1.53 4.70 4.60
окончен Порту 0:4 Брюгге 1.50 4.20 6.90
окончен Байер Л 2:0 Атлетико М 2.65 3.40 2.65
окончен Марсель 0:1 Айнтрахт Фр 1.90 3.70 4.00
14.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Селтик 3.15 3.50 2.28
14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
00:28 · Лига чемпионов
Хави: «Барселона» заслужила победу над «Баварией»
00:17 · Лига чемпионов
«Аякс» обновил собственный антирекорд в Лиге чемпионов
00:07 · Лига чемпионов
«Бавария» одержала седьмую победу в последних восьми матчах с «Барселоной»
00:01 · Лига чемпионов
«Бавария» не проигрывает в групповом раунде Лиги чемпионов уже 30 матчей кряду
13 Сентября
23:58 · Лига чемпионов
«Бавария» набрала три очка в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» 11
23:55 · Лига чемпионов
«Айнтрахт» одержал первую победу, одолев «Марсель»
23:54 · Лига чемпионов
Наставник «Боруссии» Дортмунд: «Надеюсь, Холанн нам не забьёт»
23:54 · Лига чемпионов
«Брюгге» поиздевался над обороной «Порту» в гостевом матче
23:54 · Лига чемпионов
«Байер» дожал «Атлетико» в самой концовке
23:50 · Лига чемпионов
Нападающий «Спортинга»: «Несмотря на победу, есть что улучшать»
23:44 · Лига чемпионов
Брозович: «Матчи против «Барселоны» будут решающими для «Интера»
23:41 · Лига чемпионов
Конте: «Игра оказалась сложной, жаль, что уступили»
23:33 · Лига чемпионов
Сане – третий по результативным действиям в Лиге чемпионов с прошлого сезона
23:31 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Хорошо, что не было недооценки соперника»
23:21 · Лига чемпионов
Сане настиг Роналдиньо по количеству голов в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем