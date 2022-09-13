Очень удачно начался очередной сезон самого престижного клубного турнира Европы для лиссабонского «Спортинга», который переиграл в первом туре немецкий «Айнтрахт», а во втором туре расправился с куда более грозным английским «Тоттенхэмом», который в 2019 году играл в финале турнира. Как оказалось, лиссабонский клуб впервые в своей истории участия в Лиге чемпионов выиграл два стартовых матча турнира. Далее лиссабонцам предстоит двухматчевое противостояние с французским «Марселем», который также очень удачно начал сезон - но в своем внутреннем чемпионате. Следующая игра между ними состоится 4 октября.
Лиссабонский «Спортинг» впервые в своей истории выиграл два первых матча в Лиге чемпионов
|Спортинг Л
|Тоттенхэм
окончен
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|окончен
|Спортинг Л
|2:0
|Тоттенхэм
|3.50 3.50 2.20
|окончен
|Виктория Пльзень
|0:2
|Интер Милан
|6.80 4.40 1.50
|окончен
|Бавария
|2:0
|Барселона
|1.90 4.15 3.90
|окончен
|Ливерпуль
|2:1
|Аякс
|1.53 4.70 4.60
|окончен
|Порту
|0:4
|Брюгге
|1.50 4.20 6.90
|окончен
|Байер Л
|2:0
|Атлетико М
|2.65 3.40 2.65
|окончен
|Марсель
|0:1
|Айнтрахт Фр
|1.90 3.70 4.00
|14.09 19:45
|Шахтёр Донецк
|...
|Селтик
|3.15 3.50 2.28
|14.09 19:45
|Милан
|...
|Динамо Загреб
|1.27 6.00 12.00
|14.09 22:00
|Реал Мадрид
|...
|РБ Лейпциг
|1.59 4.60 5.20
|14.09 22:00
|Маккаби Хайфа
|...
|ПСЖ
|15.00 8.60 1.16
|14.09 22:00
|Челси
|...
|Ред Булл Зальцбург
|1.37 5.40 7.80
|14.09 22:00
|Копенгаген
|...
|Севилья
|3.55 3.45 2.15
|14.09 22:00
|Манчестер Сити
|...
|Боруссия Д
|1.21 7.40 12.00
|14.09 22:00
|Ювентус
|...
|Бенфика
|2.24 3.45 3.30
|14.09 22:00
|Рейнджерс
|...
|Наполи
|4.10 3.85 1.86
Новости
Сегодня, 14 Сентября
Рекомендуем
Бан пользователя