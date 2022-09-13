Лиссабонский «Спортинг» впервые в своей истории выиграл два первых матча в Лиге чемпионов

Очень удачно начался очередной сезон самого престижного клубного турнира Европы для лиссабонского «Спортинга», который переиграл в первом туре немецкий «Айнтрахт», а во втором туре расправился с куда более грозным английским «Тоттенхэмом», который в 2019 году играл в финале турнира. Как оказалось, лиссабонский клуб впервые в своей истории участия в Лиге чемпионов выиграл два стартовых матча турнира. Далее лиссабонцам предстоит двухматчевое противостояние с французским «Марселем», который также очень удачно начал сезон - но в своем внутреннем чемпионате. Следующая игра между ними состоится 4 октября.