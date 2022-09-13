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Лига чемпионов

Конте – о матче со «Спортингом»: «Тоттенхэм» не заслужил поражение»

 
13 Сентября 2022 • 22:36 Комментировать (1)
Спортинг Л
2:0
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал неудачу своей команды в матче Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

Коллектив из Португалии отпраздновал победу со счётом 2:0, забив на 90-й и 93-й минутах.

«В первом тайме игра была равной, а после перерыва мы имели шансы забить, но в итоге проиграли. Команда могла лучше провести концовку, и, как я всегда говорю, всё решают мелкие детали. Возможно, сегодня мы не наиграли на победу, но и поражение нельзя назвать заслуженным исходом», – заявил на послематчевой пресс-конференции итальянский специалист.

На счету «Тоттенхэма» три набранных очка после двух туров группового этапа. Лидирует в квартете «Спортинг» – шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Сентября 2022 в 22:51
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окончен Спортинг Л 2:0 Тоттенхэм 3.50 3.50 2.20
окончен Виктория Пльзень 0:2 Интер Милан 6.80 4.40 1.50
Идет 45 минута Бавария 0:0 Барселона 1.90 4.15 3.90
Идет 45 минута Ливерпуль 1:1 Аякс 1.53 4.70 4.60
Идет 45 минута Порту 0:1 Брюгге 1.50 4.20 6.90
Идет 45 минута Байер Л 0:0 Атлетико М 2.65 3.40 2.65
Идет 45 минута Марсель 0:1 Айнтрахт Фр 1.90 3.70 4.00
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14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
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