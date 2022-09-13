Конте – о матче со «Спортингом»: «Тоттенхэм» не заслужил поражение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал неудачу своей команды в матче Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

Коллектив из Португалии отпраздновал победу со счётом 2:0, забив на 90-й и 93-й минутах.

«В первом тайме игра была равной, а после перерыва мы имели шансы забить, но в итоге проиграли. Команда могла лучше провести концовку, и, как я всегда говорю, всё решают мелкие детали. Возможно, сегодня мы не наиграли на победу, но и поражение нельзя назвать заслуженным исходом», – заявил на послематчевой пресс-конференции итальянский специалист.

На счету «Тоттенхэма» три набранных очка после двух туров группового этапа. Лидирует в квартете «Спортинг» – шесть очков.