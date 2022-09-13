«Спортинг» вырвал победу над «Тоттенхэмом» на 90-й минуте

«Спортинг» и «Тоттенхэм» провели матч второго тура Лиги чемпионов. В первом тайме хозяева были ближе к успеху. Педро Порро проверил Уго Льориса, а в конце 45-минутки француз выручил, парировав удар из пределов вратарской. После паузы Эмерсон пробил головой почти в упор, и здесь отменно сработал другой голкипер, Антонио Адан. Ситуация повторилась спустя несколько минут. В самой концовке Порро снова была на острие, и Льорис чудом потащил его удар. На 90-й минуте после подачи углового слева в район ближней части вратарской Паулинью подставил голову, и мяч влетел в дальнюю девятку. Перед финальным свистком Артур Гомеш шикарно продрался сквозь оборону и пробил голкипера - 2:0, «Спортинг» победил в матче лидеров группы.
Протокол игры
|(1:0) Паулинью Жуан90'
|(2:0) Артур VIII90'
Адан Антонио•Инасиу Гонсалу•Коатес Себастьян•Матеус Рейс• 75'Порро Педро•Угарте Мануэль•Морита Хидемаса 63'71' (Александропулос Сотириос (71') •Сантуш Нуну II90' (Артур VIII (90') •Тринкан Франсишку76' (Паулинью Жуан (76') •Эдвардс Маркус90' (Эсгаю Рикарду (90') •Поте
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор• 81'Перишич Иван•Бентанкур Родриго• 61'Хёйбьерг Пьер-Эмиль• 84'Ришарлисон•Сон Хын Мин72' (Кулушевски Деян (72') •Кейн Гарри
13 сентября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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