«Спортинг» вырвал победу над «Тоттенхэмом» на 90-й минуте

«Спортинг» и «Тоттенхэм» провели матч второго тура Лиги чемпионов. В первом тайме хозяева были ближе к успеху. Педро Порро проверил Уго Льориса, а в конце 45-минутки француз выручил, парировав удар из пределов вратарской. После паузы Эмерсон пробил головой почти в упор, и здесь отменно сработал другой голкипер, Антонио Адан. Ситуация повторилась спустя несколько минут. В самой концовке Порро снова была на острие, и Льорис чудом потащил его удар. На 90-й минуте после подачи углового слева в район ближней части вратарской Паулинью подставил голову, и мяч влетел в дальнюю девятку. Перед финальным свистком Артур Гомеш шикарно продрался сквозь оборону и пробил голкипера - 2:0, «Спортинг» победил в матче лидеров группы.