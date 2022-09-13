«Бавария» и «Барселона» объявили составы

Каталонская «Барселона» удачно начала свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов, неоднократный победитель турнира категорично обыграл чешскую «Викторию» - 5:1. Во втором туре самого престижного европейского клубного турнира подопечным Хави Эрнандеса предстоит сразиться с немецкой «Баварией». Накануне игры наставники команд объявили стартовые составы.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Павар, Киммих, Сане, Мане, Забитцер, Дэвис, Эрнандес, Мюллер, Мусиала.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Кристенсен, Маркос Алонсо, Рафинья, Кунде, Гави.

Матч между немецкой «Баварией» и каталонской «Барселонлй» начнется в 22 часа по московскому времени и будет доступен в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.