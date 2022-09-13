Бывший полузащитник «Баварии» Франк Герстер рассказал в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», чего ждёт от центрального противостояния тура в Лиге чемпионов.

Какие ожидания от игры «Баварии» и «Барселоны»?

«Бавария» – фаворит в этой встрече. У команды есть проблемы в чемпионате Германии, но в игре против «Интера» она смотрелась как один из фаворитов всего турнира. Случиться может всё что угодно: уровень очень высок, «Барселона» опасна, но когда «Бавария» играет дома – она фаворит!»

Левандовски – центральная фигура игры, он сможет забить?

«Да, Левандовски определённо главный человек в этой игре. К нему будет приковано особенное внимание. Нагельсманн и игроки «Баварии» знают его слабые места, как и сильные стороны. Роберту будет очень тяжело в этой игре, в том числе психологически. Он в хорошей форме, но сказать с уверенностью, что он забьет, я не могу. Возвращаясь к результату, я рискну предположить, что «Бавария» выиграет со счётом 3:1».