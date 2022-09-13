Левандовски забил 38 голов в 37 матчах Лиги чемпионов на стадионе «Баварии»

Роберт Левандовски определённо знает, как забивать на «Альянц Арене».

Сегодня польский форвард сыграет на своём любимом стадионе уже против «Баварии» в цветах «Барселоны». Одна из главных интриг заключается в том, сумеет ли Левандовски огорчить свою бывшую команду. По информации Opta, на счету 34-летнего футболиста 38 забитых голов в 37 играх на «Альянц Арене» в Лиге чемпионов с момента дебюта за «Баварию» в 2014 году – рекорд турнира по голам на одном стадионе за приведённый период.

Роберт Левандовски защищал цвета «Баварии» на протяжении восьми лет. Этим летом он перешёл в «Барселону» за 45 млн евро.

В шести матчах за каталонцев поляк отметился девятью голами.