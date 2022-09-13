Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Левандовски забил 38 голов в 37 матчах Лиги чемпионов на стадионе «Баварии»

 
13 Сентября 2022 • 20:34 Комментировать (1)
Бавария
...
Барселона
1 1.90 X 4.15 2 3.90
Через 0 ч. 34 мин.

Роберт Левандовски определённо знает, как забивать на «Альянц Арене».

Сегодня польский форвард сыграет на своём любимом стадионе уже против «Баварии» в цветах «Барселоны». Одна из главных интриг заключается в том, сумеет ли Левандовски огорчить свою бывшую команду. По информации Opta, на счету 34-летнего футболиста 38 забитых голов в 37 играх на «Альянц Арене» в Лиге чемпионов с момента дебюта за «Баварию» в 2014 году – рекорд турнира по голам на одном стадионе за приведённый период.

Роберт Левандовски защищал цвета «Баварии» на протяжении восьми лет. Этим летом он перешёл в «Барселону» за 45 млн евро.

В шести матчах за каталонцев поляк отметился девятью голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ГоЛ-Ландец местный
13 Сентября 2022 в 21:07
Монстрище Лёва просто...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 75 минута Спортинг Л 0:0 Тоттенхэм 3.50 3.50 2.20
Идет 78 минута Виктория Пльзень 0:2 Интер Милан 6.80 4.40 1.50
13.09  22:00 Бавария ... Барселона 1.95 4.20 3.45
13.09  22:00 Ливерпуль ... Аякс 1.57 4.80 5.00
13.09  22:00 Порту ... Брюгге 1.46 4.80 7.00
13.09  22:00 Байер Л ... Атлетико М 2.70 3.40 2.70
13.09  22:00 Марсель ... Айнтрахт Фр 1.96 3.70 3.85
14.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Селтик 3.15 3.50 2.28
14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
21:25 · Лига чемпионов
Жоржиньо: «Мы ответственны за увольнение Тухеля»
21:23 · Лига чемпионов
Дейли Блинд проведёт 100-й матч за «Аякс» в еврокубках
21:17 · Лига чемпионов
Александер-Арнольд проведёт 50-й матч за «Ливерпуль» в еврокубках
21:11 · Лига чемпионов
Хендерсон: «Ливерпуль» не стал плохой командой из-за одной неудачи»
21:09 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Аяксом»
21:06 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 сентября 2022
21:02 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» – об увольнении Тухеля: «Мы по-разному видели будущее клуба»
20:53 · Лига чемпионов
Клопп: «В первую очередь «Ливерпулю» нужно прибавить в защите»
20:42 · Лига чемпионов
Экс-полузащитник «Баварии» – о матче с «Барселоной»: «Левандовски будет очень трудно» эксклюзив
20:34 · Лига чемпионов
Левандовски забил 38 голов в 37 матчах Лиги чемпионов на стадионе «Баварии» 1
20:24 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Барселоны» Сантамария: «Барселона» может удивить в матче с «Баварией» 1 эксклюзив
20:24 · Лига чемпионов
Мюллер надеется показать Левандовски, что его уход из «Баварии» был ошибкой
19:57 · Лига чемпионов
​Ван дер Ваарт: «Не думаю, что у «Аякса» есть хоть какие-то шансы в матче с «Ливерпулем»
19:18 · Лига чемпионов
​УЕФА не разрешил британским клубам включить национальный гимн перед матчами Лиги чемпионов 1
19:15 · Лига чемпионов
«Спортинг» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем