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Лига чемпионов

Экс-игрок «Барселоны» Сантамария: «Барселона» может удивить в матче с «Баварией» эксклюзив

 
13 Сентября 2022 • 20:24 Комментировать (1)
Бавария
...
Барселона
1 1.90 X 4.15 2 3.90
Через 0 ч. 35 мин.

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Сантамария поделился  мыслями о предстоящей встрече «сине-гранатовых» с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Какие ожидания от игры «Барселоны» и «Баварии»?

«Уверен, что это будет очень хорошая игра, и я верю в победу «Барселоны». Мне кажется, что у «Баварии» сейчас есть проблемы, команда переживает уход Левандовски. А «Барселона» очень хороша – её атакующая игра впечатляет, новички с каждым матчем всё лучше вливаются в команду. Думаю, «Барселона» удивит тех, кто в неё не верит».

Левандовски забьёт бывшей команде?

«Да, я думаю, Левандовски сумеет забить. Неважно, что игроки «Баварии» знают его фишки – он тоже знает их слабые места и воспользуется ими. Когда он провел не лучший матч против «Райо Вальекано», кто-то подумал, что ему будет сложно привыкнуть к футболу «Барселоны», а с тех пор он забивает в абсолютно каждом матче, сумасшедшая результативность».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Серхио Сантамария
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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NOBODY
13 Сентября 2022 в 20:59
«Барселона» может удивить в матче с «Баварией»
неужели пропустят больше 8 мячей????
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13.09  22:00 Порту ... Брюгге 1.46 4.80 7.00
13.09  22:00 Байер Л ... Атлетико М 2.70 3.40 2.70
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14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
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14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
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