Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Сантамария поделился мыслями о предстоящей встрече «сине-гранатовых» с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Какие ожидания от игры «Барселоны» и «Баварии»?

«Уверен, что это будет очень хорошая игра, и я верю в победу «Барселоны». Мне кажется, что у «Баварии» сейчас есть проблемы, команда переживает уход Левандовски. А «Барселона» очень хороша – её атакующая игра впечатляет, новички с каждым матчем всё лучше вливаются в команду. Думаю, «Барселона» удивит тех, кто в неё не верит».

Левандовски забьёт бывшей команде?

«Да, я думаю, Левандовски сумеет забить. Неважно, что игроки «Баварии» знают его фишки – он тоже знает их слабые места и воспользуется ими. Когда он провел не лучший матч против «Райо Вальекано», кто-то подумал, что ему будет сложно привыкнуть к футболу «Барселоны», а с тех пор он забивает в абсолютно каждом матче, сумасшедшая результативность».