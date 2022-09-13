Мюллер надеется показать Левандовски, что его уход из «Баварии» был ошибкой

Томас Мюллер в преддверии матча между «Баварией» и «Барселоной» выразил надежду на то, что его команда сможет показать Роберту Левандовски, что тот совершил ошибку, когда перешёл в испанский клуб.

«Левандовски – великий игрок и отличный человек, но я надеюсь, что мы сможем показать ему, что его уход [из «Баварии»] был ошибкой», - сказал Мюллер в интервью TNT Sports.

Также немецкий игрок отметил, что с уходом Роберта команда потеряла некоторые качества, но в то же время успела приобрести новые.

Матч между «Баварией» и «Барселоной» состоится сегодня в 22:00 в рамках группового этапа Лиги чемпионов.