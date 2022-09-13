В первом туре Лиги чемпионов «Барселона» забила больше голов, чем за весь прошлый турнир

В первом туре начавшейся Лиги чемпионов «Барселона» с крупным счетом обыграла чешскую «Викторию» - 5:1. Таким образом, за один матч команда забила больше голов, чем за весь прошлый групповой раунд Лиги чемпионов. Тогда команда смогла забить лишь дважды - по мячу в каждом из матчей с киевским «Динамо», аутсайдером группы E. Более того, сегодня бывший футболист мадридского «Реала» дал понять, что считает «Барселону» фаворитом нынешнего розыгрыша турнира.

Сегодня команде Хави Эрнандеса предстоит важный экзамен, гостевая встреча с мюнхенской «Баварией» во втором туре группового раунда ЛЧ. Она начнется в 22 часа по московскому времени и будет доступна в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.