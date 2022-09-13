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Лига чемпионов

В первом туре Лиги чемпионов «Барселона» забила больше голов, чем за весь прошлый турнир

 
13 Сентября 2022 • 18:51 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1 1.90 X 4.15 2 3.90
Через 2 ч. 6 мин.

В первом туре начавшейся Лиги чемпионов «Барселона» с крупным счетом обыграла чешскую «Викторию» - 5:1. Таким образом, за один матч команда забила больше голов, чем за весь прошлый групповой раунд Лиги чемпионов. Тогда команда смогла забить лишь дважды - по мячу в каждом из матчей с киевским «Динамо», аутсайдером группы E. Более того, сегодня бывший футболист мадридского «Реала» дал понять, что считает «Барселону» фаворитом нынешнего розыгрыша турнира.

Сегодня команде Хави Эрнандеса предстоит важный экзамен, гостевая встреча с мюнхенской «Баварией» во втором туре группового раунда ЛЧ. Она начнется в 22 часа по московскому времени и будет доступна в формате онлайн-трансляции на нашем сайте

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Бавария Барселона
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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Идет 4 минута Виктория Пльзень 0:0 Интер Милан 7.00 4.80 1.45
13.09  22:00 Бавария ... Барселона 1.95 4.20 3.45
13.09  22:00 Ливерпуль ... Аякс 1.57 4.80 5.00
13.09  22:00 Порту ... Брюгге 1.46 4.80 7.00
13.09  22:00 Байер Л ... Атлетико М 2.70 3.40 2.70
13.09  22:00 Марсель ... Айнтрахт Фр 1.96 3.70 3.85
14.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Селтик 3.15 3.50 2.28
14.09  19:45 Милан ... Динамо Загреб 1.27 6.00 12.00
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