​Гвардиола разочаровал журналиста ответами на вопросы о Холанне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Один из журналистов задал испанцу вопрос о его реакции на подписание клубом Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно. Очевидно, представитель СМИ хотел услышать какой-то яркий и развёрнутый ответ, но Гвардиола был немногословен.

«Очень хорошо», - так описал свою реакцию Гвардиола.

Журналист продолжил гнуть свою линию – он захотел узнать о реакции Гвардиолы на завершение сделки по Холанну в разговоре директором клуба Чики Бегиристаном. Впрочем, и здесь рулевой «Манчестер Сити» разочаровал журналиста.

«Окей, хорошо», - передал Гвардиола слова, которые он тогда сказал директору.

После второго ответа Хосепа Гвардиолы некоторые журналисты принялись хихикать в зале. Улыбнулся и сам тренер.