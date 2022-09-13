Андронов рассказал, кто победит в матче «Бавария» - «Барселона»

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов рассказал о своих ожиданиях от матча между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» - фаворит. У «Барсы» еще не до конца устроенная игра. За счет системности мюнхенцы видятся фаворитами. Я бы акцентировал внимание на победе домашней команды», - цитирует Андронова «РБ Спорт».

Поединок состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» во вторник, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.