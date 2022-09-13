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Андронов рассказал, кто победит в матче «Бавария» - «Барселона»

 
13 Сентября 2022 • 11:59 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1 2.80 X 3.80 2 2.18
Через 9 ч. 44 мин.

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов рассказал о своих ожиданиях от матча между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» - фаворит. У «Барсы» еще не до конца устроенная игра. За счет системности мюнхенцы видятся фаворитами. Я бы акцентировал внимание на победе домашней команды», - цитирует Андронова «РБ Спорт».

Поединок состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» во вторник, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Алексей Андронов
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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