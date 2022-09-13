Генич дал прогноз на суперматч «Бавария» - «Барселона»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от громкого противостояния между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Левандовски возвращается в Мюнхен. Интересно, как он сыграет, как его встретят. Интрига тут на поверхности, ничего другого придумывать не будем и возьмем гол Роберта», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год. Прошлым летом поляк перешел в «Барселону» за 45 миллионов евро.

Матч «Бавария» - «Барселона» пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» сегодня, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.