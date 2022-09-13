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Лига чемпионов

Итальянская журналистка пообещала полностью раздеться, если «Барселона» разгромит «Баварию»

 
13 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать
Бавария
...
Барселона
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Через 11 ч. 15 мин.

Итальянская ведущая Дилетта Леотта сделала громкое заявление в социальных сетях относительно матча между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Журналистка пообещала без одежды посетить ответный матч на «Камп Ноу», если подопечные Хави Эрнандеса победят команду Юлиана Нагельсманна на «Альянц Арене» с разницей более чем в три гола.

Впрочем, спустя некоторое время Леотта удалила свою публикацию.

Поединок «Баварии» против «Барселоны» состоится сегодня, 13 сентября. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Дилетта Леотта
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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