Итальянская журналистка пообещала полностью раздеться, если «Барселона» разгромит «Баварию»

Итальянская ведущая Дилетта Леотта сделала громкое заявление в социальных сетях относительно матча между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Журналистка пообещала без одежды посетить ответный матч на «Камп Ноу», если подопечные Хави Эрнандеса победят команду Юлиана Нагельсманна на «Альянц Арене» с разницей более чем в три гола.

Впрочем, спустя некоторое время Леотта удалила свою публикацию.

Поединок «Баварии» против «Барселоны» состоится сегодня, 13 сентября. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.