Хави: «Мы никогда не побеждали в Мюнхене, но в этот раз можем всё исправить»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал неудачную статистику своего клуба в матчах против «Баварии». Напомним, что каталонцы лишь дважды обыгрывали мюнхенцев в последних 13 матчах.

«Мы говорим о «Баварии», об одной из лучших команд мира. Мы никогда не побеждали в Мюнхене, это тяжёлое место для игры. Но у нас есть чувство, что в этот раз мы можем победить и наконец изменить динамику», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» дважды встречалась с «Барселоной» на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. По сумме двух матчей мюнхенцы одержали победу со счётом 6:0.