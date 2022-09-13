Араухо: «Барселона» может навязать «Баварии» свою игру»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о встрече с мюнхенской «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«В ЛЧ всегда непросто играть, ведь приходится противостоять очень сильным соперникам. «Бавария» является одним из фаворитов турнира. Думаю, это будет отличный матч. «Барселона» сейчас в хороших кондициях и может навязать сопернику свою игру. У нас есть отличные футболисты для этого», - передает слова уругвайца пресс-служба УЕФА.

Встреча «Баварии» и «Барселона» пройдет в Мюнхене сегодня, 13 сентября. Начало – 22:00 по московскому времени.