Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Араухо: «Барселона» может навязать «Баварии» свою игру»

 
13 Сентября 2022 • 08:10 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1 2.80 X 3.80 2 2.18
Через 12 ч. 53 мин.

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о встрече с мюнхенской «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«В ЛЧ всегда непросто играть, ведь приходится противостоять очень сильным соперникам. «Бавария» является одним из фаворитов турнира. Думаю, это будет отличный матч. «Барселона» сейчас в хороших кондициях и может навязать сопернику свою игру. У нас есть отличные футболисты для этого», - передает слова уругвайца пресс-служба УЕФА.

Встреча «Баварии» и «Барселона» пройдет в Мюнхене сегодня, 13 сентября. Начало – 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.09  19:45 Спортинг Л ... Тоттенхэм 1.75 4.05 3.75
13.09  19:45 Виктория Пльзень ... Интер Милан 4.70 4.20 1.58
13.09  22:00 Бавария ... Барселона 2.80 3.80 2.18
13.09  22:00 Ливерпуль ... Аякс 1.73 4.05 3.90
13.09  22:00 Порту ... Брюгге 2.40 4.10 2.40
13.09  22:00 Байер Л ... Атлетико М 6.00 4.70 1.43
13.09  22:00 Марсель ... Айнтрахт Фр 2.10 4.00 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
08:36 · Лига чемпионов
«Фильм ужасов: Клопп назвал свой худший матч в «Ливерпуле»
08:10 · Лига чемпионов
Араухо: «Барселона» может навязать «Баварии» свою игру»
08:05 · Италия. Серия А
«Милан» потерял нападающего из-за травмы
07:59 · Лига чемпионов
Матип: «Ливерпуль» уделил большое внимание игре в защите после матча с «Наполи»
07:33 · Лига чемпионов
Клопп: «Ливерпуль» должен создавать хорошие заголовки после матчей»
07:27 · Лига чемпионов
Симеоне рассказал, как «Байер» сыграет с «Атлетико»
07:14 · Лига чемпионов
Симеоне рассказал о прогрессе «Атлетико»
06:57 · Лига чемпионов
Ультрас «ПСЖ» бойкотируют матч с «Маккаби» в Лиге чемпионов
06:26 · Лига чемпионов
Нагельсманн ответил, пожмёт ли руку Левандовски
03:04 · Лига чемпионов
Шкриньяр: «С «Викторией» надо быть начеку»
02:52 · Лига чемпионов
Индзаги: «Впереди непростой матч»
02:41 · Лига чемпионов
Конте намекнул на ротацию состава в матче с лиссабонским «Спортингом»
00:34 · Лига чемпионов
Шкриньяр отказался комментировать своё будущее в «Интере»
12 Сентября
23:28 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Реала» считает, что «Барселона» выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне
21:44 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 13 сентября 2022
Все новости
Рекомендуем