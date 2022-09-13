Нагельсманн ответил, пожмёт ли руку Левандовски

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от встречи с бывшим подопечным Робертом Левандовски, ныне выступающим за каталонскую «Барселону».

«Если увижусь с Робертом, то, конечно, пожму ему руку. Буду рад, если наши болельщики хорошо его встретят. Этот человек многое отдал «Баварии». Поэтому нужно уважительно относиться к нему. Он будет серьезной угрозой нашим воротам. Но если мы сможем лишить его мяча, ему будет сложно забить», - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

«Бавария» примет «Барселону» на «Альянц Арене» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 13 сентября.