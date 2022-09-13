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Нагельсманн ответил, пожмёт ли руку Левандовски

 
13 Сентября 2022 • 06:26 Комментировать
Бавария
...
Барселона
1 2.80 X 3.80 2 2.18
Через 14 ч. 22 мин.

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от встречи с бывшим подопечным Робертом Левандовски, ныне выступающим за каталонскую «Барселону».

«Если увижусь с Робертом, то, конечно, пожму ему руку. Буду рад, если наши болельщики хорошо его встретят. Этот человек многое отдал «Баварии». Поэтому нужно уважительно относиться к нему. Он будет серьезной угрозой нашим воротам. Но если мы сможем лишить его мяча, ему будет сложно забить», - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

«Бавария» примет «Барселону» на «Альянц Арене» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 13 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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