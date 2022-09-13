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Лига чемпионов

Конте намекнул на ротацию состава в матче с лиссабонским «Спортингом»

 
13 Сентября 2022 • 02:41 Комментировать
Спортинг Л
...
Тоттенхэм
1 1.75 X 4.05 2 3.75
Через 16 ч. 44 мин.

Лондонский «Тоттенхэм» удачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, в первом туре самого престижного клубного турнира Европы подопечные Антонио Конте сыграли с «Марселем» и выиграли со счетом 2:0.

Теперь им предстоит поединок с лиссабонским «Спортингом», которого Конте не рассматривает как самого серьезного соперника и потому намекнул на готовность потасовать состав ради предоставления отдыха ведущим футболистам клуба.

- Игрокам надо привыкать к ротации состава, так строится хорошая команда. Но трудно выбрать, кого оставить в запасе, когда у нас четверо отличных нападающих, - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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СПОРТИНГ Л ТОТТЕНХЭМ
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