Конте намекнул на ротацию состава в матче с лиссабонским «Спортингом»

Лондонский «Тоттенхэм» удачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, в первом туре самого престижного клубного турнира Европы подопечные Антонио Конте сыграли с «Марселем» и выиграли со счетом 2:0.

Теперь им предстоит поединок с лиссабонским «Спортингом», которого Конте не рассматривает как самого серьезного соперника и потому намекнул на готовность потасовать состав ради предоставления отдыха ведущим футболистам клуба.

- Игрокам надо привыкать к ротации состава, так строится хорошая команда. Но трудно выбрать, кого оставить в запасе, когда у нас четверо отличных нападающих, - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.