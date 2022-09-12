Экс-игрок «Реала» считает, что «Барселона» выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне

Бывший голландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт удивил публику своим прогнозом.

По словам известного в прошлом футболиста мадридского «Реала», именно каталонцы станут победителями текущего розыгрыша Лиги чемпионов: «Барселона» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, таково моё предчувствие», – заявил ван дер Ваарт, которого цитируют испанские СМИ.

«Сине-гранатовые» начали свой путь в новом розыгрыше самого престижного еврокубка с победы над чешской «Викторией» (5:1). Во вторник команде Хави Эрнандеса предстоит сразиться с «Баварией» в Мюнхене.

В прошлой кампании «Барселона» не сумела преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, пропустив в 1/8 финала всё ту же «Баварию» и «Бенфику».