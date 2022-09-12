Хави — о матче с «Баварией»: Для Левандовского это будет особенный вечер

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался в преддверии матча 2-го тура Лиги Чемпионов против «Баварии».

Хави сказал Mundo Deportivo, что Левандовски мотивирован на игру со своей бывшей командой, он отдохнул и хорошо себя чувствует, это будет особенный вечер для него, «Барселона» попытается показать себя и одолеть одну из лучших команд мира.

Специалист отметил, что Юлиан Нагельсман является одним из лучших тренеров в мире, у его «Баварии» много плюсов, будет очень напряженная игра.

Встреча между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 13 сентября в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.