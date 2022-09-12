Мюллер: «Мане говорил, чтобы я по старой памяти не пасовал на Левандовски»

Во вторник вечером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сразятся «Бавария» и «Барселона». Форвард Роберт Левандовски впервые сыграет против бывшего клуба после трансфера. На этот счёт высказался нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

«В последние несколько дней Садио Мане шутил со мной. Он говорил, чтобы я по старой памяти не пасовал на Роберта Левандовски во время матча с «Барселоной», - высказался Мюллер, чьи слова приводит испанский Sport.

После первого тура Лиги чемпионов «Бавария» и «Барселона» имеют по три очка в своих активах – команды обыграли соответственно «Интер» и «Викторию».