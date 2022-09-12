Кунде уверен, что «Барселона» сможет обыграть «Баварию»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

По мнению 23-летнего француза, «сине-гранатовые» имеют хорошие шансы одолеть мюнхенцев в обеих встречах на групповом этапе турнира.

«Знаем, что «Бавария» очень сильна в каждой линии. Это команда-чемпион. Но я уверен, что мы очень хорошо сыграем. У «Барсы» есть всё, чтобы выиграть у «Баварии» оба матча», — заявил Кунде.

Напомним, что Кунде минувшим летом перешёл в каталонский клуб из «Севильи» за 50 миллионов евро. Всего в составе «Барселоны» футболист провёл три матча, отметившись в них тремя результативными передачами.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.