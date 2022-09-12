​Нагельсманн не ожидает нового разгрома «Барселоны» «Баварией»

Во вторник вечером «Бавария» будет принимать «Барселону» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. За последние годы команды пересекались нередко. Если взять три последних матча, то в них мюнхенцы непременно громили каталонцев – 8:2, 3:0 и 3:0.

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн не ожидает очередного разгрома «Барселоны» во вторник.

«Конечно, я хорошо знаю «Барселону». Они сделали несколько хороших трансферов, включая Роберта Левандовски. Это совершенно другая команда по сравнению с той, с которой мы сталкивались в трёх последних случаях. Они агрессивны и высоко обороняются, имея таких хавбеков, как Гави и Педри. Я ожидаю сложного матча», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.