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Лига чемпионов

​Нагельсманн не ожидает нового разгрома «Барселоны» «Баварией»

 
12 Сентября 2022 • 16:11 Комментировать
Бавария
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Барселона
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13.09 22:00

Во вторник вечером «Бавария» будет принимать «Барселону» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. За последние годы команды пересекались нередко. Если взять три последних матча, то в них мюнхенцы непременно громили каталонцев – 8:2, 3:0 и 3:0.

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн не ожидает очередного разгрома «Барселоны» во вторник.

«Конечно, я хорошо знаю «Барселону». Они сделали несколько хороших трансферов, включая Роберта Левандовски. Это совершенно другая команда по сравнению с той, с которой мы сталкивались в трёх последних случаях. Они агрессивны и высоко обороняются, имея таких хавбеков, как Гави и Педри. Я ожидаю сложного матча», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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