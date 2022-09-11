​Неймар описал Месси и Роналду одним словом

Форвард «ПСЖ» Неймар описал некоторых известных футболистов, в том числе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Кейн? Ум. Бензема? Классика. Месси? Гений. Роналду? Гений. Суарес? Гений. Беллингем? Качество. Педри? Иньеста-стиль. Камавинга? Качество», - сказал Неймар в блиц-опросе DAZN.

Стоит сказать, что Неймар остаётся наиболее дорогим футболистом в истории футбола. В своё время «ПСЖ» за бразильского форварда заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Учитывая то, как изменился рынок, в ближайшие годы этот трансферный рекорд вряд ли будет побит.

«ПСЖ» в настоящий момент готовится к матчу Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.