​«Айнтрахт» запретил фанатам заходить на стадион «Марселя» в одиночку

В ближайший вторник, 12 сентября, «Айнтрахт» проведёт гостевой матч против «Марселя» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выпустил инструкцию для своих болельщиков, основанную в том числе на правилах властей Марселя.

Фанатам «Айнтрахта» в большинстве районов Марселя нельзя носить клубную атрибутику, петь песни и устраивать марши. Более того, клуб запретил болельщикам заходить на стадион в одиночку. Идти на «Велодром» можно только группами в сопровождении полиции.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «Айнтрахт» и «Марсель» проиграли «Спортингу» и «Тоттенхэму» соответственно.