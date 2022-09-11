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Лига чемпионов

​«Айнтрахт» запретил фанатам заходить на стадион «Марселя» в одиночку

 
11 Сентября 2022 • 17:58 Комментировать
Марсель
...
Айнтрахт Фр
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13.09 22:00

В ближайший вторник, 12 сентября, «Айнтрахт» проведёт гостевой матч против «Марселя» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выпустил инструкцию для своих болельщиков, основанную в том числе на правилах властей Марселя.

Фанатам «Айнтрахта» в большинстве районов Марселя нельзя носить клубную атрибутику, петь песни и устраивать марши. Более того, клуб запретил болельщикам заходить на стадион в одиночку. Идти на «Велодром» можно только группами в сопровождении полиции.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «Айнтрахт» и «Марсель» проиграли «Спортингу» и «Тоттенхэму» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Айнтрахт Франкфурт
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МАРСЕЛЬ АЙНТРАХТ ФР
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