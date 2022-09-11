​Назначен арбитр на матч «Бавария» - «Барселона»

На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на вторничные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Особняком, конечно, стоит битва между «Баварией» и «Барселоной». На поле в Мюнхене будет работать бригада арбитров из Голландии, которую возглавит Данни Маккели.

У мониторов ВАР пристально следить за решениями главного рефери будут Пол ван Букел (Голландия) и Томаш Квятковски (Польша).

Напомним, что в последние годы «Бавария» и «Барселона» пересекались нередко. В трёх последних таких матчах мюнхенцы громили своего соперника – 8:2, 3:0, 3:0.