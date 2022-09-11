Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Манчестер Сити», «ПСЖ» или «Реал»: назван главный фаворит Лиги чемпионов

 
11 Сентября 2022 • 12:34 Комментировать

Журналисты портала Goal.com составили рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.

Главным претендентом на триумф, по мнению аналитиков, является «Манчестер Сити». Второе место занял действующий обладатель трофея – мадридский «Реал». Топ-3 замкнул французский «ПСЖ».

На четвертом месте в списке расположилась мюнхенская «Бавария», а пятой стала каталонская «Барселона». Далее идут «Ливерпуль», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Челси» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2021/2022 в финале ЛЧ играли «Реал» и «Ливерпуль». Подопечные Карло Анчелотти победили команду Юргена Клоппа со счетом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Бавария Барселона Манчестер Сити ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Сентября
13:58 · Лига чемпионов
Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд пройдёт по расписанию
03:50 · Лига чемпионов
«Бавария» продлила свой невероятный рекорд в Лиге чемпионов
03:28 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе забивает каждые 73 минуты в 2022 году, Роналду требуется 185 минут, Месси – 251 1
00:15 · Англия. Премьер-лига
В Англии опровергли слухи о том, что Клопп «потерял раздевалку» в «Ливерпуле»
00:06 · Испания. Ла Лига
Жоау Фелиш назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в ближайшем будущем
09 Сентября
23:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти планирует предоставить отдых ключевым игрокам «Реала» в матче с «Мальоркой»
22:31 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, собирается ли прибегать к ротации состава перед матчем с «Баварией»
21:18 · Лига чемпионов
Один из основных игроков «Баварии» не сыграет с «Барселоной» из-за травмы
11:18 · Лига чемпионов
Капелло: «Наполи» мог забить «Ливерпулю» и семь голов»
10:13 · Лига чемпионов
Фанаты «Баварии» дали прозвище Левандовски, ушедшему в «Барселону» 1
07:01 · Лига Европы
Украина вплотную подобралась к России в таблице коэффициентов УЕФА
03:02 · Лига чемпионов
Моратти: «Интер» не мог тягаться с «Баварией»
02:27 · Лига чемпионов
«Марсель» потерпел 40-е поражение в Лиге чемпионов
02:13 · Лига чемпионов
Эрик Гарсия: «Матч «Баварии» с «Барселоной» будет равным» 1
01:04 · Лига чемпионов
Мбаппе назвал самый тяжёлый момент в своей карьере 2
Все новости
Рекомендуем