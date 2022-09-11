«Манчестер Сити», «ПСЖ» или «Реал»: назван главный фаворит Лиги чемпионов

Журналисты портала Goal.com составили рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.
Главным претендентом на триумф, по мнению аналитиков, является «Манчестер Сити». Второе место занял действующий обладатель трофея – мадридский «Реал». Топ-3 замкнул французский «ПСЖ».
На четвертом месте в списке расположилась мюнхенская «Бавария», а пятой стала каталонская «Барселона». Далее идут «Ливерпуль», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Челси» и дортмундская «Боруссия».
В сезоне-2021/2022 в финале ЛЧ играли «Реал» и «Ливерпуль». Подопечные Карло Анчелотти победили команду Юргена Клоппа со счетом 1:0.
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